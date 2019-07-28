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Для тех, кто любит

Запись эфира от 28 июля 2019г.

    Сегодня Наина Иосифовна Ельцина торжественно откроет памятную именную скамейку на набережной. Лавочка изготовлена на личные деньги Наины Иосифовны. На спинке сделана надпись: «Для тех, кто любит. Как мы с Борисом» Наина Ельцина». Это первая именная лавочка на набережной, последовать примеру Наины Иосифовны может любой желающий, профинансировав производство и установку своей именной скамьи. Скамейка с надписью обойдётся в 30 тысяч рублей.
    Ведущие:
    Евгения Лемесева
    Гости:
    Наина Ельцина
    Теги:
    набережная Исети, набережная, история, любовь, благоустройство, скамейка, лавочка, Ельцин Центр, Наина Ельцина

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