Сегодня Наина Иосифовна Ельцина торжественно откроет памятную именную скамейку на набережной. Лавочка изготовлена на личные деньги Наины Иосифовны. На спинке сделана надпись: « Для тех , кто любит. Как мы с Борисом» Наина Ельцина». Это первая именная лавочка на набережной , последовать примеру Наины Иосифовны может любой желающий , профинансировав производство и установку своей именной скамьи. Скамейка с надписью обойдётся в 30 тысяч рублей.