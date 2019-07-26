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Мечты о мечети. Мусульмане молятся вместе о месте в центре

Запись эфира от 26 июля 2019г.

    Мусульмане Екатеринбурга долгое время борются за Соборную мечеть в центре города, но им предлагают варианты на окраинах. В эту пятницу они решили вместе помолиться о предоставлении места в центре города.
    «В городе, где каждый пятый житель — мусульманин — до сих пор нет мечети. Для того, чтобы привлечь внимание к этой проблеме, в пятницу, 26 июля во временной мечети Нур Усман“, расположенной рядом со строительной площадкой Соборной мечети, после молитвы состоится общегородское мероприятие OPEN PLOV, на котором актив сообщества ознакомит единоверцев с результатами переговоров с местными властями по вопросам возобновления строительства Соборной мечети на Площади Мира и Согласия» — говорят мусульмане.
    Накануне власти области отреагировали на информацию о сходе, заявив, что это собрание является незаконным. Об этом в частности заявил свердловский вице-губернатор Сергей Бидонько, передает ЕАН.
    По словам Бидонько, организаторы не подали заявку на проведение массового мероприятия.
    Мы будем вести прямую трансляцию события в 13.40
    Ведущие:
    Оксана Маклакова
    Гости:
    Нурзида Бенсгиер
    Теги:
    башкиры, татары, мечеть , мусульмане, Нурзида Бенсгиер

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