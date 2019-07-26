Мечты о мечети. Мусульмане молятся вместе о месте в центре

Мусульмане Екатеринбурга долгое время борются за Соборную мечеть в центре города , но им предлагают варианты на окраинах. В эту пятницу они решили вместе помолиться о предоставлении места в центре города.

« В городе , где каждый пятый житель — мусульманин — до сих пор нет мечети. Для того , чтобы привлечь внимание к этой проблеме , в пятницу , 26 июля во временной мечети „ Нур Усман“, расположенной рядом со строительной площадкой Соборной мечети , после молитвы состоится общегородское мероприятие OPEN PLOV, на котором актив сообщества ознакомит единоверцев с результатами переговоров с местными властями по вопросам возобновления строительства Соборной мечети на Площади Мира и Согласия» — говорят мусульмане.

Накануне власти области отреагировали на информацию о сходе , заявив , что это собрание является незаконным. Об этом в частности заявил свердловский вице-губернатор Сергей Бидонько , передает ЕАН.

По словам Бидонько , организаторы не подали заявку на проведение массового мероприятия.

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