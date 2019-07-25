Экскурсия по усадьбе Миллера
Запись эфира от 25 июля 2019г.
Мусульмане Екатеринбурга начали реконструировать исторический особняк статского советника Миллера на улице Шейнкмана, 18. Здесь будет открыт Культурный центр.
К 2022 году ремонт должен быть закончен и в здании расположится культурный центр, театр и первое кафе татарской кухни в городе.первым этапом работы с историческим зданием станет консервация. Необходимо будет восстановить одну из стен, кровлю и декоративный фасад. Консервацию планируют закончить уже в этом году.
К 2021 году, по словам Хабибуллина, будут закончены все архитектурно-строительные работы по восстановлению, а к 2022 году должно быть готово оснащение, наполнение и концептуальное открытие объекта. В нем расположится культурный центр, театр и первое кафе татарской кухни в городе.
К 2023 году здание планируют включить в новый туристический маршрут «Татарская слобода».
К 2022 году ремонт должен быть закончен и в здании расположится культурный центр, театр и первое кафе татарской кухни в городе.первым этапом работы с историческим зданием станет консервация. Необходимо будет восстановить одну из стен, кровлю и декоративный фасад. Консервацию планируют закончить уже в этом году.
К 2021 году, по словам Хабибуллина, будут закончены все архитектурно-строительные работы по восстановлению, а к 2022 году должно быть готово оснащение, наполнение и концептуальное открытие объекта. В нем расположится культурный центр, театр и первое кафе татарской кухни в городе.
К 2023 году здание планируют включить в новый туристический маршрут «Татарская слобода».
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