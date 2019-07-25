Экскурсия по усадьбе Миллера

Мусульмане Екатеринбурга начали реконструировать исторический особняк статского советника Миллера на улице Шейнкмана , 18. Здесь будет открыт Культурный центр.



К 2022 году ремонт должен быть закончен и в здании расположится культурный центр , театр и первое кафе татарской кухни в городе.первым этапом работы с историческим зданием станет консервация. Необходимо будет восстановить одну из стен , кровлю и декоративный фасад. Консервацию планируют закончить уже в этом году.



К 2021 году , по словам Хабибуллина , будут закончены все архитектурно-строительные работы по восстановлению , а к 2022 году должно быть готово оснащение , наполнение и концептуальное открытие объекта. В нем расположится культурный центр , театр и первое кафе татарской кухни в городе.



К 2023 году здание планируют включить в новый туристический маршрут « Татарская слобода».