Стритарт/Карт-бланш
Запись эфира от 23 июля 2019г.
В прямом эфире говорим с основателем фестиваля Карт-бланш Славой PTRK
В Екатеринбурге второй год параллельно проходят два фестиваля уличного искусства: легальная Стенограффия и партизанский Карт-бланш. С работами последнего город спорит, не всегда соглашается, но почти всегда замечает и активно обсуждает. Черепа-пионеры, балерины в сломанном телевизоре, майонезная скрепа и забор на Мамина-Сибиряка, который стал площадкой для диалога художников.
В Екатеринбурге второй год параллельно проходят два фестиваля уличного искусства: легальная Стенограффия и партизанский Карт-бланш. С работами последнего город спорит, не всегда соглашается, но почти всегда замечает и активно обсуждает. Черепа-пионеры, балерины в сломанном телевизоре, майонезная скрепа и забор на Мамина-Сибиряка, который стал площадкой для диалога художников.
Новое и интересное
Уральский художник Тимофей Радя вошел в лонг-лист премии Кандинского
Общество
Автора, который обрел известность благодаря своим надписям-инсталляциям в пространствах Екатеринбурга, отметили за его последнюю работу «Все это не сон».
Союз читателей
Феномен «Гарри Поттера»
Следы на песке. Культовые шаги «Стенограффии» в Екатеринбурге
Городские истории
Вместе с создателем российского фестиваля легального граффити Евгением Фатеевым мы навестили известные объекты минувших лет и узнали их судьбу.
Стенка на стенку: в Екатеринбург вернулись легальные граффити-вандалы
Развлечения
«Стенограффия» привезла кусочек солнечной Бразилии и романтичную Венецию, возрождает святой лик старика Б. У. Кашкина и вернет в Екатеринбург Спартака Гогниева.
Народное благоустройства
Легальные вандалы. Как художники «Стенограффии» вселяют в стены души
Роман Екатеринбурга и стрит-арта завязался спонтанно, развивался стремительно и на днях отметил первый юбилей. В масштабе страны столица Урала — едва ли не единственный город, где уличное искусство одобряется властями и понимается жителями.