Главная «ЕТВ»ПрограммыЗрелище

Стритарт/Карт-бланш

Запись эфира от 23 июля 2019г.

    В прямом эфире говорим с основателем фестиваля Карт-бланш Славой PTRK
    В Екатеринбурге второй год параллельно проходят два фестиваля уличного искусства: легальная Стенограффия и партизанский Карт-бланш. С работами последнего город спорит, не всегда соглашается, но почти всегда замечает и активно обсуждает. Черепа-пионеры, балерины в сломанном телевизоре, майонезная скрепа и забор на Мамина-Сибиряка, который стал площадкой для диалога художников.
    Ведущие:
    Оксана Маклакова
    Гости:
    Слава PTRK
    Теги:
    Стенограффия, Карт Бланш, уличное искусство, стритарт, Слава PTRK

    Новое и интересное

    Уральский художник Тимофей Радя вошел в лонг-лист премии Кандинского
    Общество
    Уральский художник Тимофей Радя вошел в лонг-лист премии Кандинского
    Автора, который обрел известность благодаря своим надписям-инсталляциям в пространствах Екатеринбурга, отметили за его последнюю работу «Все это не сон».
    Союз читателей
    Феномен «Гарри Поттера»
    Феномен «Гарри Поттера»
    От Светланы Зенковой
    Следы на песке. Культовые шаги «Стенограффии» в Екатеринбурге
    Городские истории
    Следы на песке. Культовые шаги «Стенограффии» в Екатеринбурге
    Вместе с создателем российского фестиваля легального граффити Евгением Фатеевым мы навестили известные объекты минувших лет и узнали их судьбу.
    Стенка на стенку: в Екатеринбург вернулись легальные граффити-вандалы
    Развлечения
    Стенка на стенку: в Екатеринбург вернулись легальные граффити-вандалы
    «Стенограффия» привезла кусочек солнечной Бразилии и романтичную Венецию, возрождает святой лик старика Б. У. Кашкина и вернет в Екатеринбург Спартака Гогниева.
    Народное благоустройства
    31 июля в 17:00
    С Надежда Абакумова, Владимир Шахрин
    Легальные вандалы. Как художники "Стенограффии" вселяют в стены души
    Легальные вандалы. Как художники «Стенограффии» вселяют в стены души
    Роман Екатеринбурга и стрит-арта завязался спонтанно, развивался стремительно и на днях отметил первый юбилей. В масштабе страны столица Урала — едва ли не единственный город, где уличное искусство одобряется властями и понимается жителями.