Стритарт/Карт-бланш

В прямом эфире говорим с основателем фестиваля Карт-бланш Славой PTRK

В Екатеринбурге второй год параллельно проходят два фестиваля уличного искусства: легальная Стенограффия и партизанский Карт-бланш. С работами последнего город спорит , не всегда соглашается , но почти всегда замечает и активно обсуждает. Черепа-пионеры , балерины в сломанном телевизоре , майонезная скрепа и забор на Мамина-Сибиряка , который стал площадкой для диалога художников.