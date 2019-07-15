Главная «ЕТВ»ПрограммыЗрелище

Остров ЖБИ

Запись эфира от 15 июля 2019г.

    ЕТВ проверяет движение на малышевском мосту. Ремонтом охвачены все выезды и заезды на ЖБИ. Как справляются автолюбители и пассажиры общественного транспорта. Сколько занимает дорога домой?
    Ведущие:
    Гости:
    Теги:

    Новое и интересное

    «По квитанциям за услуги ЖКХ платит жена»
    Городские истории
    «По квитанциям за услуги ЖКХ платит жена»
    Министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов — о жизни и работе.
    Биометрические данные: хранить при себе или сдать в банк?
    29 июля в 19:00
    С Александр Давыдов
    Зрелище
    Для тех, кто любит
    Для тех, кто любит
    От Светланы Зенковой
    Губернатор случайных чисел
    Губернатор случайных чисел
    Десять цифр из жизни Евгения Куйвашева.