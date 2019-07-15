Остров ЖБИ
Запись эфира от 15 июля 2019г.
ЕТВ проверяет движение на малышевском мосту. Ремонтом охвачены все выезды и заезды на ЖБИ. Как справляются автолюбители и пассажиры общественного транспорта. Сколько занимает дорога домой?
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