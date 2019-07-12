В Екатеринбурге избавляются от киосков
Запись эфира от 12 июля 2019г.
Владельцы нестационарных торговых точек в тревожном ожидании: до 25 июля власти должны предложить новый проект реформы нестационарной торговли, где будут пересмотрены зоны размещения павильонов и продлен переходный период.
В ожидании предприниматели времени не теряют они собирают подписи и пишут во всевозможные инстанции о своей проблеме. С участниками их координационной группы мы поговорим сегодня.
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