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В Екатеринбурге избавляются от киосков

Запись эфира от 12 июля 2019г.

    Владельцы нестационарных торговых точек в тревожном ожидании: до 25 июля власти должны предложить новый проект реформы нестационарной торговли, где будут пересмотрены зоны размещения павильонов и продлен переходный период.
    В ожидании предприниматели времени не теряют они собирают подписи и пишут во всевозможные инстанции о своей проблеме. С участниками их координационной группы мы поговорим сегодня.
    Ведущие:
    Вераника Князева
    Гости:
    Андрей Альшевских
    Теги:
    бизнесмен, арендатор, киоски, малый бизнес, Андрей Альшевских

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