Новые граффити в Екатеринбурге. Как вам?

Общество Екатеринбург — это… Свердловской области придумали новую айдентику Осторожно , здесь работают художники! На ближайший месяц улицы Екатеринбурга превращаются в огромную мастерскую стрит-арта — в городе начался пятый международный фестиваль уличного искусства и граффити « Стенограффия — 2014». В этом году худо

Гости Екатеринбурга

Иван Бакаидов. Я говорю с помощью компьютера и выгляжу как пророк!

От Светланы Зенковой

Развлечения Стенка на стенку: в Екатеринбург вернулись легальные граффити-вандалы « Стенограффия» привезла кусочек солнечной Бразилии и романтичную Венецию , возрождает святой лик старика Б. У. Кашкина и вернет в Екатеринбург Спартака Гогниева.

Развлечения Легальные вандалы. Как художники « Стенограффии» вселяют в стены души Роман Екатеринбурга и стрит-арта завязался спонтанно , развивался стремительно и на днях отметил первый юбилей. В масштабе страны столица Урала — едва ли не единственный город , где уличное искусство одобряется властями и понимается жителями.

Биометрические данные: хранить при себе или сдать в банк?