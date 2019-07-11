Новые граффити в Екатеринбурге. Как вам?
Запись эфира от 11 июля 2019г.
В Екатеринбурге заканчивается фестиваль Стенограффия. Уралмашу повезло больше всех — на площади первой пятилетки появилась самая масштабная работа, делал ее Покрас Лампас и волонтеры.
В центре тоже появилось несколько новых объектов. Наносим последние штрихи, смотрим вместе с вами.
В центре тоже появилось несколько новых объектов. Наносим последние штрихи, смотрим вместе с вами.
Новое и интересное
Екатеринбург — это… Свердловской области придумали новую айдентику
Общество
Осторожно, здесь работают художники! На ближайший месяц улицы Екатеринбурга превращаются в огромную мастерскую стрит-арта — в городе начался пятый международный фестиваль уличного искусства и граффити «Стенограффия — 2014». В этом году худо
Гости Екатеринбурга
Иван Бакаидов. Я говорю с помощью компьютера и выгляжу как пророк!
Стенка на стенку: в Екатеринбург вернулись легальные граффити-вандалы
Развлечения
«Стенограффия» привезла кусочек солнечной Бразилии и романтичную Венецию, возрождает святой лик старика Б. У. Кашкина и вернет в Екатеринбург Спартака Гогниева.
Легальные вандалы. Как художники «Стенограффии» вселяют в стены души
Развлечения
Роман Екатеринбурга и стрит-арта завязался спонтанно, развивался стремительно и на днях отметил первый юбилей. В масштабе страны столица Урала — едва ли не единственный город, где уличное искусство одобряется властями и понимается жителями.
Биометрические данные: хранить при себе или сдать в банк?
Готовность № 1: «Стенограффия» метит дворы и стены Екатеринбурга
Город
Две тысячи баллонов, тридцать пар рук: в Екатеринбурге началась пятая «Стенограффия». Сегодня, 3 июля, райтеры и бомберы официально дали старт месячному марафону уличного искусства. За этот день они замажут два десятка стен и заборов.