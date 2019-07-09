Владимир Путин в Екатеринбурге

Общество Путин прошел мимо Екатеринбурга Сегодня тяжелый день для президента и других публицистов России. Нам с Владимиром Путиным приходится выступать в неблагодарных жанрах. Президентское послание парламенту — это дежурная , даже вымученная речь , мастерство исполнения которой зак

Общество Сегодня в Екатеринбурге президенты России и Казахстана Путин и Назарба Сегодня в Екатеринбурге президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев. Итогом визита станет подписание договора о добрососедстве и союзничестве в 21 веке. Об этом сообщает помощник президента России Юрий Ушаков.

Общество Саммит Россия-ЕС проходит в Екатеринбурге видео предоставлено пресс-службой Департамента информации Губернатора Свердловской области

Биометрические данные: хранить при себе или сдать в банк?

Политика Онлайн Ekburg.TV: Екатеринбург выбирает будущее власти В Свердловской области запущен маховик реформы МСУ , уже подготовлена нормативно-правовая база. Есть справедливые опасения , что реформу провернут максимально тихо , без спросу горожан. Сегодня в киноконцертном театре « Космос» собрались люди,

Гости Екатеринбурга

Иван Бакаидов. Я говорю с помощью компьютера и выгляжу как пророк!

От Светланы Зенковой

Общество Екатеринбургу оставили ЧМ-2018 по футболу. Скучные чиновники ФИФА пост Краснодарский водитель грузовика Юрий Шевченко посрамлен скучными клерками ФИФА. Матчи чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге никто не отменяет , заявили в федерации.