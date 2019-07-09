Владимир Путин в Екатеринбурге
Запись эфира от 09 июля 2019г.
Путин и работа журналистов на GMIS2019. Минуты ожидания подходят к концу. По громкой связи организаторы саммита объявляют, что вот-вот все начнётся. Все — главное пленарное заседание в нашем новом конгресс-холле с президентом в президиуме. Как работает на саммите пресса и что скажет Путин — в нашей трансляции
Новое и интересное
Путин прошел мимо Екатеринбурга
Общество
Сегодня тяжелый день для президента и других публицистов России. Нам с Владимиром Путиным приходится выступать в неблагодарных жанрах. Президентское послание парламенту — это дежурная, даже вымученная речь, мастерство исполнения которой зак
Сегодня в Екатеринбурге президенты России и Казахстана Путин и Назарба
Общество
Сегодня в Екатеринбурге президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев. Итогом визита станет подписание договора о добрососедстве и союзничестве в 21 веке. Об этом сообщает помощник президента России Юрий Ушаков.
Саммит Россия-ЕС проходит в Екатеринбурге
Общество
видео предоставлено пресс-службой Департамента информации Губернатора Свердловской области
Биометрические данные: хранить при себе или сдать в банк?
Онлайн Ekburg.TV: Екатеринбург выбирает будущее власти
Политика
В Свердловской области запущен маховик реформы МСУ, уже подготовлена нормативно-правовая база. Есть справедливые опасения, что реформу провернут максимально тихо, без спросу горожан. Сегодня в киноконцертном театре «Космос» собрались люди,
Гости Екатеринбурга
Иван Бакаидов. Я говорю с помощью компьютера и выгляжу как пророк!
Екатеринбургу оставили ЧМ-2018 по футболу. Скучные чиновники ФИФА пост
Общество
Краснодарский водитель грузовика Юрий Шевченко посрамлен скучными клерками ФИФА. Матчи чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге никто не отменяет, заявили в федерации.
Крестный ход дальнобойщиков. Как водители в Екатеринбурге бунтовали
Город
Толпа дальнобойщиков около двух часов удерживала контроль над участком Тюменского тракта в знак протеста против нового налога и системы «Платон». Полиция пыталась обуздать народный гнев, но без особого успеха. Детали — в тексте ЕТВ.