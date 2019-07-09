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Владимир Путин в Екатеринбурге

Запись эфира от 09 июля 2019г.

    Путин и работа журналистов на GMIS2019. Минуты ожидания подходят к концу. По громкой связи организаторы саммита объявляют, что вот-вот все начнётся. Все — главное пленарное заседание в нашем новом конгресс-холле с президентом в президиуме. Как работает на саммите пресса и что скажет Путин — в нашей трансляции
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