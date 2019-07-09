GMIS2019. Открытие глобального промышленного саммита
Запись эфира от 09 июля 2019г.
GMIS2019. Как открывают глобальный промышленный саммит и готовятся к приезду Путина — в прямом эфире из Конгресс-холла
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