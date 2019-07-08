Уралхиммаш на Иннопром-2019

Уралхиммаш презентует услуги испытательного центра самого современного в Уральском регионе. Представят методы разрушающего и неразрушающего контроля , оборудование для геометрических измерений крупногабаритных аппаратов. Приборы , которые могут рассказать об изделии все: начиная от состава металла , заканчивая толщиной слоя краски на готовом изделии.



