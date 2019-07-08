Уралхиммаш на Иннопром-2019
Запись эфира от 08 июля 2019г.
Уралхиммаш презентует услуги испытательного центра самого современного в Уральском регионе. Представят методы разрушающего и неразрушающего контроля, оборудование для геометрических измерений крупногабаритных аппаратов. Приборы, которые могут рассказать об изделии все: начиная от состава металла, заканчивая толщиной слоя краски на готовом изделии.
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