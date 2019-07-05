Высокинский и Дума

Депутаты гордумы Екатеринбурга на внеочередном заседании заслушают отчет о работе мэра Высокинского. И , скорее всего , зададут ряд неприятных вопросов. А потом поставят оценку градоначальнику. О чем спросят и как оценят — смотрите в нашей онлайн-трансляции