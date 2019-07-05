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Высокинский и Дума

Запись эфира от 05 июля 2019г.

    Депутаты гордумы Екатеринбурга на внеочередном заседании заслушают отчет о работе мэра Высокинского. И, скорее всего, зададут ряд неприятных вопросов. А потом поставят оценку градоначальнику. О чем спросят и как оценят — смотрите в нашей онлайн-трансляции
    Ведущие:
    Вераника Князева
    Гости:
    Александр Высокинский
    Алексей Вихарев
    Виктор Тестов
    Константин Киселев
    Елена Дерягина
    Игорь Володин
    Григорий Вихарев
    Тимофей Жуков
    Андрей Пирожков
    Роман Ступников
    Теги:
    гордума , мэрия , власть, Александр Высокинский, Алексей Вихарев, Виктор Тестов, Константин Киселев, Елена Дерягина, Игорь Володин, Григорий Вихарев, Тимофей Жуков, Андрей Пирожков, Роман Ступников

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