Иннопром 2019. Все самое важное за первый день выставки
Запись эфира от 08 июля 2019г.
Выставка «Иннопром», ставшая визитной карточкой Екатеринбурга, начала свою работу. Все самое важное, главное и яркое, что произошло в ЭКСПО-цетре в первый день работы Иннопрома — в нашем большом специальном репортаже.
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