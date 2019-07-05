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Иннопром 2019. Все самое важное за первый день выставки

Запись эфира от 08 июля 2019г.

    Выставка «Иннопром», ставшая визитной карточкой Екатеринбурга, начала свою работу. Все самое важное, главное и яркое, что произошло в ЭКСПО-цетре в первый день работы Иннопрома — в нашем большом специальном репортаже.
    Ведущие:
    Оксана Маклакова
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