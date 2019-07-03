ЕТВ тестирует низкопольный трамвай-гармошку

Низкий пол и « гармошка». Тест-драйв нового трамвая! В прямом эфире ЕТВ Уральский завод транспортного машиностроения показывает новые трехсекционные низкопольные трамвайные вагоны , которые будут представлены в рамках Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2019. Чем новый трамвай отличается от тех , которые уже показывали в 2015 году? Появятся ли все-таки новые вагоны на улицах Екатеринбурга? Узнаем в прямом эфире у заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства , транспорта и экологии Алексея Бубнов.

Начало трансляции в 12.30

фото — ЕТТУ