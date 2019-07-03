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ЕТВ тестирует низкопольный трамвай-гармошку

Запись эфира от 03 июля 2019г.

    Низкий пол и «гармошка». Тест-драйв нового трамвая! В прямом эфире ЕТВ Уральский завод транспортного машиностроения показывает новые трехсекционные низкопольные трамвайные вагоны, которые будут представлены в рамках Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2019. Чем новый трамвай отличается от тех, которые уже показывали в 2015 году? Появятся ли все-таки новые вагоны на улицах Екатеринбурга? Узнаем в прямом эфире у заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексея Бубнов.
    Начало трансляции в 12.30
    фото — ЕТТУ
    Ведущие:
    Вераника Князева
    Гости:
    Алексей Бубнов
    Теги:
    Иннопром, Уралтрансмаш, транспортная реформа, трамвай, Алексей Бубнов

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