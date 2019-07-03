ЕТВ тестирует низкопольный трамвай-гармошку
Запись эфира от 03 июля 2019г.
Низкий пол и «гармошка». Тест-драйв нового трамвая! В прямом эфире ЕТВ Уральский завод транспортного машиностроения показывает новые трехсекционные низкопольные трамвайные вагоны, которые будут представлены в рамках Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2019. Чем новый трамвай отличается от тех, которые уже показывали в 2015 году? Появятся ли все-таки новые вагоны на улицах Екатеринбурга? Узнаем в прямом эфире у заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексея Бубнов.
Начало трансляции в 12.30
фото — ЕТТУ
Начало трансляции в 12.30
фото — ЕТТУ