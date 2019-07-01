Запускаем Макаровский мост

Движение по мосту обещают открыть сегодня в 13.00. Пока только для автомобилистов. И по одной полосе в каждую сторону.

По правилам безопасности максимальная скорость движения должна не превышать 20 километров в час. Нарушения будут фиксировать установленные видеокамеры.

Строительные работы на Макаровском мосту продлятся до конца ноября. За это время нужно проложить трамвайные пути , обустроить велосипедные и пешеходные дорожки.