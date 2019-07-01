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Запускаем Макаровский мост

Запись эфира от 01 июля 2019г.

    Движение по мосту обещают открыть сегодня в 13.00. Пока только для автомобилистов. И по одной полосе в каждую сторону.
    По правилам безопасности максимальная скорость движения должна не превышать 20 километров в час. Нарушения будут фиксировать установленные видеокамеры.
    Строительные работы на Макаровском мосту продлятся до конца ноября. За это время нужно проложить трамвайные пути, обустроить велосипедные и пешеходные дорожки.
    Ведущие:
    Гости:
    Николай Сметанин
    Алексей Бубнов
    Александр Ковальчик
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    Отрезок Макаровского моста, мост, Макаровский мост, Макаровский квартал , транспорт, трамвай, ремонт дорог, перекрытие движения, Николай Сметанин, Алексей Бубнов, Александр Ковальчик

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