Запускаем Макаровский мост
Запись эфира от 01 июля 2019г.
Движение по мосту обещают открыть сегодня в 13.00. Пока только для автомобилистов. И по одной полосе в каждую сторону.
По правилам безопасности максимальная скорость движения должна не превышать 20 километров в час. Нарушения будут фиксировать установленные видеокамеры.
Строительные работы на Макаровском мосту продлятся до конца ноября. За это время нужно проложить трамвайные пути, обустроить велосипедные и пешеходные дорожки.
По правилам безопасности максимальная скорость движения должна не превышать 20 километров в час. Нарушения будут фиксировать установленные видеокамеры.
Строительные работы на Макаровском мосту продлятся до конца ноября. За это время нужно проложить трамвайные пути, обустроить велосипедные и пешеходные дорожки.
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