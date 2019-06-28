Торжественное вручение дипломов УрФУ 2019
Запись эфира от 29 июня 2019г.
6 000 выпускников УрФУ получат дипломы в прямом эфире! Что нового придумали в этом году организаторы самого масштабного праздника для студентов? Смотрите в нашей трансляции с 7 видеокамер!
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