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Торжественное вручение дипломов УрФУ 2019

Запись эфира от 29 июня 2019г.

    6 000 выпускников УрФУ получат дипломы в прямом эфире! Что нового придумали в этом году организаторы самого масштабного праздника для студентов? Смотрите в нашей трансляции с 7 видеокамер!
    Ведущие:
    Алексей Фаюстов
    Гости:
    Аркадий Чернецкий
    Виктор Кокшаров
    Теги:
    Синара, диплом, УРФУ, университет, Аркадий Чернецкий, Виктор Кокшаров

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