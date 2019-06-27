Макаровский мост. Когда поедем?
Запись эфира от 27 июня 2019г.
4 дня осталось до даты открытия Макаровского моста. На главный вопрос — успеют или не успеют — сегодня ответит председатель Комитета по строительству Администрации города Екатеринбурга Николай Сметанин.
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