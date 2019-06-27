Благоустройство по-уральски
Запись эфира от 27 июня 2019г.
Тестируем обновленную набережную Исети.
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Что нужно городу прямо сейчас, чтобы не увязнуть в болоте. Реальные проекты и мечты — в списке ЕТВ и горожан.