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Благоустройство по-уральски

Запись эфира от 27 июня 2019г.

    Тестируем обновленную набережную Исети.
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    Теги:
    набережная, набережная Исети, Екатеринбург

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