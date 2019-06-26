Почему погибла группа Дятлова

Ураган , лавина или сход снежных плит?

Генпрокуратура продолжает проверку по делу группы Дятлова. Результаты будут обнародованы в августе 2019 года. А сегодня в пресс-центре ТАСС ( г. Екатеринбург) проходит круглый стол , посвященный обсуждению проверки.



