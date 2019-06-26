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Почему погибла группа Дятлова

Запись эфира от 26 июня 2019г.

    Ураган, лавина или сход снежных плит?
    Генпрокуратура продолжает проверку по делу группы Дятлова. Результаты будут обнародованы в августе 2019 года. А сегодня в пресс-центре ТАСС (г. Екатеринбург) проходит круглый стол, посвященный обсуждению проверки.

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