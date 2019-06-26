Храм Святой Екатерины. Где и когда строить?
Запись эфира от 26 июня 2019г.
Храм Святой Екатерины. Где и когда строить? / Сегодня в мэрии состоится очередная встреча рабочей группы по вопросу строительства храма небесной покровительницы Екатеринбурга. Именно на ней будут озвучены финальные площадки для строительства храма, а также время проведения общегородского опроса. Следим за ходом встречи в прямом эфире!
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