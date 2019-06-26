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Храм Святой Екатерины. Где и когда строить?

Запись эфира от 26 июня 2019г.

    Храм Святой Екатерины. Где и когда строить? / Сегодня в мэрии состоится очередная встреча рабочей группы по вопросу строительства храма небесной покровительницы Екатеринбурга. Именно на ней будут озвучены финальные площадки для строительства храма, а также время проведения общегородского опроса. Следим за ходом встречи в прямом эфире!
    Ведущие:
    Оксана Маклакова
    Гости:
    Игорь Володин
    Екатерина Петрова
    Константин Киселев
    Дмитрий Захаров
    Дмитрий Москвин
    Вениамин Райников
    Теги:
    Скверная история, храм-на-драме, храм Святой Екатерины, город бесов, город храбрых, Игорь Володин, Екатерина Петрова, Константин Киселев, Дмитрий Захаров, Дмитрий Москвин, Вениамин Райников

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