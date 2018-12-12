Ёлка едет на площадь

В Екатеринбурге впервые за долгое время на площади 1905 года будет стоять живая новогодняя елка! Однако привезти дерево в город с первого раза не получилось: елка три дня ждала разрешения , чтобы проехать по городским улицам. И вот наконец , все бумаги оформлены , и мы следим , доберется ли сегодня символ нового года до главной площади.







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