Главная «ЕТВ»ПрограммыЗрелище

Ёлка едет на площадь

Запись эфира от 12 декабря 2018г.

    В Екатеринбурге впервые за долгое время на площади 1905 года будет стоять живая новогодняя елка! Однако привезти дерево в город с первого раза не получилось: елка три дня ждала разрешения, чтобы проехать по городским улицам. И вот наконец, все бумаги оформлены, и мы следим, доберется ли сегодня символ нового года до главной площади.

    Присоединяйтесь к трансляции!


    Ведущие:
    Гости:
    Теги:

    Новое и интересное

    Любовь к сварке
    Городские истории
    Любовь к сварке
    ЕТВ рассказывает о «мужской» профессии через призму женского взгляда.
    Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
    25 января в 14:00
    С Дмитрий Лошагин, Алексей Федяров
    Главные новости Екатеринбурга
    Главные новости Екатеринбурга 24.01.2019
    Главные новости Екатеринбурга 24.01.2019
    От Ирины Шутько
    Полезняк на ЕТВ. Хоп! Мусорок
    Полезняк на ЕТВ. Хоп! Мусорок
    Очевидные и невероятные вопросы по мусорной реформе, которая с 1 января началась в Свердловской области.