Ёлка едет на площадь
Запись эфира от 12 декабря 2018г.
В Екатеринбурге впервые за долгое время на площади 1905 года будет стоять живая новогодняя елка! Однако привезти дерево в город с первого раза не получилось: елка три дня ждала разрешения, чтобы проехать по городским улицам. И вот наконец, все бумаги оформлены, и мы следим, доберется ли сегодня символ нового года до главной площади.
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