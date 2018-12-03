Торжественная церемония закрытия фестиваля «Кинопроба»
Эфир от 05 декабря 2018г.
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Международный фестиваль-практикум киношкол «Кинопроба» ежегодно проходит в Екатеринбуге с 1 по 4 декабря.
Формат фестиваля «Кинопроба» уникален: это не просто фестиваль-конкурс, фестиваль-праздник, но и фестиваль-практикум. Участники фестиваля — представители самых разных киношкол со всего света.
Фестиваль «Кинопроба» отличается от других кинофестивалей тем, что предполагает не только конкурсные и информационные программы, но и мастер-классы для всех, кто использует анимационные и видеотехнологии как в художественных, так и в прикладных целях: при создании рекламных роликов, учебных и научно-популярных фильмов. Кроме этого, в программу фестиваля ежегодно входят специальные проекты, посвященные истории кино, детскому кино и анимации, киноэкспериментам.
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