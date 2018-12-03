Торжественная церемония закрытия фестиваля «Кинопроба»

Международный фестиваль-практикум киношкол « Кинопроба» ежегодно проходит в Екатеринбуге с 1 по 4 декабря.







Формат фестиваля « Кинопроба» уникален: это не просто фестиваль-конкурс , фестиваль-праздник , но и фестиваль-практикум. Участники фестиваля — представители самых разных киношкол со всего света.





