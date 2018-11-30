Андрей Звягинцев о «Елене» и творческом процессе
Запись эфира от 03 декабря 2018г.
Творческая встреча с Андреем Звягинцевым. Известный режиссер представляет в Екатеринбурге свой фильм «Елена».
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