В Париже выбирают столицу ЭКСПО-2025

В 15:00 в Париже начинается финальный этап выбора столицы ЭКСПО-2025. Города-претенденты в последний раз представят свои заявки. Следим за тем, что происходит в столице Франции и болеем за Екатеринбург.

Российскую делегацию возглавляет министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Кроме него, заявку Екатеринбурга будут представлять губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, председатель Организационного комитета по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу «Россия-2018» Алексей Сорокин, генеральный директор заявочного комитета ЭКСПО 2025 Александр Чернов и российская оперная певица, солистка Венской государственной оперы Аида Гарифуллина.

Конкуренты Екатеринбурга — Осака и Баку. Решение о том, какой город примет Всемирную выставку в 2025 году, будет принято в результате тайного голосования. Победителем станет тот город, который в первом туре наберет две трети и более голосов. В противном случае — второй тур. И определение победителя большинством голосов.

Финальные презентации начнутся в 15:15. Сначала выступит делегация Азербайджана, затем — Японии и России.

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