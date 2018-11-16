Церемония вручения премии Татищева и де Геннина

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление «О присуждении премии имени В. Н. Татищева и Г.В. де Геннина», в котором утвердил имена лауреатов главной городской награды.

В этом году в премии четыре приоритетных направления работ, номинированных на премию: «За заслуги в области экономики и в развитии городского хозяйства», «За заслуги в области науки, техники, охраны окружающей среды и медицины», «За заслуги в области архитектуры и строительства».

В прямом эфире нашего телеканала смотрите церемонию награждения лауреатов.