ГАРМАШ, СТЕБУНОВ и ВЕТРОВ. Театр «Современник» в Екатеринбурге
Запись эфира от 14 ноября 2018г.
Московский театр «Современник» приехал в Екатеринбург с классикой. Пьеса А. С. Грибоедова «Горе от ума» в интерпретации режиссёра Римаса Туминаса на сцене Дворца Молодёжи. Туминас здесь, как и во многих своих постановках, воспевает русскую культуру и русскую душу, а русский человек до сих пор, как и у Грибоедова, кажется, так и не находит себя. Экзистенциальные мысли своих героев представили актёры театра «Современник» Иван Стебунов, Сергей Гармаш и Владислав Ветров.
Новое и интересное
Любовь к сварке
Городские истории
ЕТВ рассказывает о «мужской» профессии через призму женского взгляда.
Сумма мнений Σ
В первый класс, как в первый раз
Главные новости Екатеринбурга
Главные новости Екатеринбурга 25.01.2019
Полезняк на ЕТВ. Хоп! Мусорок
Полезняк
Очевидные и невероятные вопросы по мусорной реформе, которая с 1 января началась в Свердловской области.