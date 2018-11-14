ГАРМАШ, СТЕБУНОВ и ВЕТРОВ. Театр «Современник» в Екатеринбурге

Московский театр « Современник» приехал в Екатеринбург с классикой. Пьеса А. С. Грибоедова « Горе от ума» в интерпретации режиссёра Римаса Туминаса на сцене Дворца Молодёжи. Туминас здесь , как и во многих своих постановках , воспевает русскую культуру и русскую душу , а русский человек до сих пор , как и у Грибоедова , кажется , так и не находит себя. Экзистенциальные мысли своих героев представили актёры театра « Современник» Иван Стебунов , Сергей Гармаш и Владислав Ветров.



