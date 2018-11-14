Главная «ЕТВ»ПрограммыЗрелище

ГАРМАШ, СТЕБУНОВ и ВЕТРОВ. Театр «Современник» в Екатеринбурге

Запись эфира от 14 ноября 2018г.

    Московский театр «Современник» приехал в Екатеринбург с классикой. Пьеса А. С. Грибоедова «Горе от ума» в интерпретации режиссёра Римаса Туминаса на сцене Дворца Молодёжи. Туминас здесь, как и во многих своих постановках, воспевает русскую культуру и русскую душу, а русский человек до сих пор, как и у Грибоедова, кажется, так и не находит себя. Экзистенциальные мысли своих героев представили актёры театра «Современник» Иван Стебунов, Сергей Гармаш и Владислав Ветров.

    Ведущие:
    Евгения Лемесева
    Гости:
    Иван Стебунов
    Владислав Ветров
    Сергей Гармаш
    Теги:
    Иван Стебунов, Владислав Ветров, Сергей Гармаш

    Новое и интересное

    Любовь к сварке
    Городские истории
    Любовь к сварке
    ЕТВ рассказывает о «мужской» профессии через призму женского взгляда.
    Сумма мнений Σ
    В первый класс, как в первый раз
    В первый класс, как в первый раз
    От Светланы Зенковой
    Главные новости Екатеринбурга
    Главные новости Екатеринбурга 25.01.2019
    Главные новости Екатеринбурга 25.01.2019
    От Надежды Марковой
    Полезняк на ЕТВ. Хоп! Мусорок
    Полезняк
    Полезняк на ЕТВ. Хоп! Мусорок
    Очевидные и невероятные вопросы по мусорной реформе, которая с 1 января началась в Свердловской области.