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Как создать ландшафтный проект/Школа интерьерного дизайна

Запись эфира от 18 января 2019г.

    О массовом увлечении дизайном интерьеров и ландшафтным дизайном среди тех, кто сначала приходит к этой теме как клиент. Любительские ландшафтные проекты и школа дизайна интерьера в Екатеринбурге.
    Ведущие:
    Ольга Павлова
    Гости:
    Надежда Гусева
    Алена Порошина
    Теги:
    Жилые кварталы, ландшафтный дизайн, интерьер, школа, сады, садоводство, Ремонт, Надежда Гусева, Алена Порошина

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