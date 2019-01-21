Как создать ландшафтный проект/Школа интерьерного дизайна
Запись эфира от 18 января 2019г.
О массовом увлечении дизайном интерьеров и ландшафтным дизайном среди тех, кто сначала приходит к этой теме как клиент. Любительские ландшафтные проекты и школа дизайна интерьера в Екатеринбурге.
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