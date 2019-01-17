ЖК Макаровский / Современный кирпич/ Ремонт кухни
Запись эфира от 03 августа 2018г.
На экскурсии по стройплощадке ЖК МАКАРОВСКИЙ можно узнать, как в него вписываются 120-летние здания мельницы и лаборатории мукомольного завода, чем отличаются квартиры в этом комплексе. Кроме того, открываем секреты производства современного кирпича. В проекте «Доступный ремонт» обустраиваем студенческую кухню.
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