Главная «ЕТВ»ПрограммыЖилые кварталы

ЖК Макаровский / Современный кирпич/ Ремонт кухни

Запись эфира от 03 августа 2018г.

    На экскурсии по стройплощадке ЖК МАКАРОВСКИЙ можно узнать, как в него вписываются 120-летние здания мельницы и лаборатории мукомольного завода, чем отличаются квартиры в этом комплексе. Кроме того, открываем секреты производства современного кирпича. В проекте «Доступный ремонт» обустраиваем студенческую кухню.


    Ведущие:
    Ольга Павлова
    Гости:
    Теги:
    Жилые кварталы, строительство, строительные технологии, кирпич, Макаровский квартал , Ремонт, кухня, доступный ремонт

    Новое и интересное

    Все идет по плану
    Все идет по плану
    К каким изменениям готов Екатеринбург в будущем и как не снизить темпы развития города сейчас.
    Главные новости Екатеринбурга
    Главные новости Екатеринбурга 25.01.2019
    Главные новости Екатеринбурга 25.01.2019
    От Надежды Марковой
    Сумма мнений Σ
    В первый класс, как в первый раз
    В первый класс, как в первый раз
    От Светланы Зенковой