ЖК Макаровский / Современный кирпич/ Ремонт кухни

На экскурсии по стройплощадке ЖК МАКАРОВСКИЙ можно узнать, как в него вписываются 120-летние здания мельницы и лаборатории мукомольного завода, чем отличаются квартиры в этом комплексе. Кроме того, открываем секреты производства современного кирпича. В проекте «Доступный ремонт» обустраиваем студенческую кухню.



