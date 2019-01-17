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Торф для садоводства / Мода на растения / Камень в ландшафтном дизайн

Запись эфира от 29 июня 2018г.

    Елена Обухович, руководитель предприятия по производству торфа ТОРФЯНАЯ ПОЛЯНА и Алёна Порошина, ландшафтный архитектор, говорят про использование торфа и торфяных субстратов.

    Наталья Поротова, руководитель компании, которая занимается газонами и поливом, рассказывает, какой газон выбрать — рулонный или посевной.

    Наталья Ионова, специалист садового центра, размышляет о садовой моде и видах растений, которые выведенных на Урале.

    Александр Мартыненко, директор компании УралГеоКамень, говорит о вариантах использования камня в ландшафте.

    Василий Кравченко, архитектор и соучредитель компании АЛЬТАНТА, рассказывает об особенностях экостиля.
    Ведущие:
    Ольга Павлова
    Гости:
    Теги:
    Жилые кварталы, строительство, Ремонт, садоводство , дизайн, ландшафтный дизайн, газон, экостиль, экология, натуральные материалы, грунт, рулонный газон

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