Торф для садоводства / Мода на растения / Камень в ландшафтном дизайн
Запись эфира от 29 июня 2018г.
Елена Обухович, руководитель предприятия по производству торфа ТОРФЯНАЯ ПОЛЯНА и Алёна Порошина, ландшафтный архитектор, говорят про использование торфа и торфяных субстратов.
Наталья Поротова, руководитель компании, которая занимается газонами и поливом, рассказывает, какой газон выбрать — рулонный или посевной.
Наталья Ионова, специалист садового центра, размышляет о садовой моде и видах растений, которые выведенных на Урале.
Александр Мартыненко, директор компании УралГеоКамень, говорит о вариантах использования камня в ландшафте.Василий Кравченко, архитектор и соучредитель компании АЛЬТАНТА, рассказывает об особенностях экостиля.
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