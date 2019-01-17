Торф для садоводства / Мода на растения / Камень в ландшафтном дизайн

Елена Обухович, руководитель предприятия по производству торфа ТОРФЯНАЯ ПОЛЯНА и Алёна Порошина, ландшафтный архитектор, говорят про использование торфа и торфяных субстратов.

Наталья Поротова, руководитель компании, которая занимается газонами и поливом, рассказывает, какой газон выбрать — рулонный или посевной.

Наталья Ионова, специалист садового центра, размышляет о садовой моде и видах растений, которые выведенных на Урале.

Александр Мартыненко, директор компании УралГеоКамень, говорит о вариантах использования камня в ландшафте.

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Василий Кравченкоархитектор и соучредитель компании АЛЬТАНТАрассказывает об особенностях экостиля.