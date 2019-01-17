Главная «ЕТВ»ПрограммыЖилые кварталы

Подбор цвета / Оформление ресторана/ Дома из полистиролбетона

Запись эфира от 16 ноября 2018г.

    Разбираемся в алгоритмах подбора цвета, особо говорим о черном цвете в интерьере. Рассматриваем арт-элементы оформления ресторана паназиатской кухни MIO. Говорим об особенностях строительства домов из полистиролбетона.
    Ведущие:
    Вероника Новосёлова
    Гости:
    Татьяна Копылова
    Теги:
    Жилые кварталы, дизайн, Ремонт, интерьер, подбор цвета, Татьяна Копылова

    Новое и интересное

    Все идет по плану
    Все идет по плану
    К каким изменениям готов Екатеринбург в будущем и как не снизить темпы развития города сейчас.
    Главные новости Екатеринбурга
    Главные новости Екатеринбурга 25.01.2019
    Главные новости Екатеринбурга 25.01.2019
    От Надежды Марковой
    Сумма мнений Σ
    В первый класс, как в первый раз
    В первый класс, как в первый раз
    От Светланы Зенковой