Подбор цвета / Оформление ресторана/ Дома из полистиролбетона
Запись эфира от 16 ноября 2018г.
Разбираемся в алгоритмах подбора цвета, особо говорим о черном цвете в интерьере. Рассматриваем арт-элементы оформления ресторана паназиатской кухни MIO. Говорим об особенностях строительства домов из полистиролбетона.
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