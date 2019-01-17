Фестиваль ландшафтного искусства «Атмосфера»

На фестивале ландшафтного искусства « Атмосфера» узнаем о системах полива газонов , о душистых травах для сада , о том , как сажать большие деревья и какие растения хорошо зимуют. А также познакомимся с проектом Екатерины Егоровой « Колыбельная».