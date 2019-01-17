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Фестиваль ландшафтного искусства «Атмосфера»

Запись эфира от 10 августа 2018г.

    На фестивале ландшафтного искусства «Атмосфера» узнаем о системах полива газонов, о душистых травах для сада, о том, как сажать большие деревья и какие растения хорошо зимуют. А также познакомимся с проектом Екатерины Егоровой «Колыбельная».
    Ведущие:
    Ольга Павлова
    Гости:
    Екатерина Егорова
    Теги:
    Жилые кварталы, ландшафтный дизайн, деревья, газон, дизайнеры, фестиваль, Атмосфера, Екатерина Егорова

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