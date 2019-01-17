Рассказываем про современные решения для отопления, водоснабжения, водоотведения и гидроизоляции. Выясняем, как впустить в квартиру на 10% больше света с помощью окон. В 7 серии проекта «ДОСТУПНЫЙ РЕМОНТ» занимаемся декоративной отделкой стен.