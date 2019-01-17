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Системы отопления, водоснабжения и водоотведения/ Окна/ Отделка стен

Запись эфира от 07 сентября 2018г.

    Рассказываем про современные решения для отопления, водоснабжения, водоотведения и гидроизоляции. Выясняем, как впустить в квартиру на 10% больше света с помощью окон. В 7 серии проекта «ДОСТУПНЫЙ РЕМОНТ» занимаемся декоративной отделкой стен.

    Ведущие:
    Ольга Павлова
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    Теги:
    Жилые кварталы, строительство, гидроизоляция, строительные технологии, Ремонт, окна, новые технологии

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