Системы отопления, водоснабжения и водоотведения/ Окна/ Отделка стен
Запись эфира от 07 сентября 2018г.
Рассказываем про современные решения для отопления, водоснабжения, водоотведения и гидроизоляции. Выясняем, как впустить в квартиру на 10% больше света с помощью окон. В 7 серии проекта «ДОСТУПНЫЙ РЕМОНТ» занимаемся декоративной отделкой стен.
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