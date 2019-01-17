100+ Forum Russia 2018

Кристос Пассас, директор по проектированию Zaha Hadid Architects рассказал о проекте зала филармонии для Екатеринбурга. Тимур Жарков, технический директор компании Uponor, о технологии теплых полов. Андрей Бутин, генеральный директор компании «Коперник», о финской технологии фундаментов на забивных сваях. Елизавета Волкова, директор компании «Лазерные технологии», о лазерной резке металла. Гай Имз, соучредитель совета по экологическому строительству RuGBC, о необходимости «зеленого» подхода в строительстве. Сергей Павлович, директор компании «Передовые Termo Технологии», о полимерных панелях. Обладатели Гран При архитектурной премии «Евразия» Юлия Удалова и Алексей Куковякин о проекте-победителе «Главный проспект».