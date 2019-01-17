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100+ Forum Russia 2018

Запись эфира от 14 декабря 2018г.

    Кристос Пассас, директор по проектированию Zaha Hadid Architects рассказал о проекте зала филармонии для Екатеринбурга. Тимур Жарков, технический директор компании Uponor, о технологии теплых полов. Андрей Бутин, генеральный директор компании «Коперник», о финской технологии фундаментов на забивных сваях. Елизавета Волкова, директор компании «Лазерные технологии», о лазерной резке металла. Гай Имз, соучредитель совета по экологическому строительству RuGBC, о необходимости «зеленого» подхода в строительстве. Сергей Павлович, директор компании «Передовые Termo Технологии», о полимерных панелях. Обладатели Гран При архитектурной премии «Евразия» Юлия Удалова и Алексей Куковякин о проекте-победителе «Главный проспект».

    Ведущие:
    Вероника Новосёлова
    Гости:
    Алексей Куковякин
    Юлия Удалова
    Тимур Жарков
    Кристос Пассас
    Теги:
    Жилые кварталы, филармония, Главный проспект, технологии, строительство, строители, форум 100+, Алексей Куковякин, Юлия Удалова, Тимур Жарков, Кристос Пассас

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