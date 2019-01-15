Купить квартиру/ Первый взнос/Реконструкция госпиталя
Запись эфира от 11 января 2019г.
Президент Уральской Палаты недвижимости Ирина Зырянова о трендах, повлиявших на рынок — низкая ипотека, чемпионат мира по футболу и изменения законодательства
Управляющий директор по ипотеке банка ВТБ в Свердловской области Алина Буслова про первый взнос по ипотеке; портрет покупателя; спрос на вторичку.
Тимур Уфимцев, генеральный директор СИНАРА-ДЕВЕЛОПМЕНТ о реконструкции Екатеринбург-АРЕНЫ; федеральный закон № 214; реконструкция госпиталя на ВИЗе.
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В первый класс, как в первый раз