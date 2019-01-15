Купить квартиру/ Первый взнос/Реконструкция госпиталя

Президент Уральской Палаты недвижимости Ирина Зырянова о трендах , повлиявших на рынок — низкая ипотека , чемпионат мира по футболу и изменения законодательства

Управляющий директор по ипотеке банка ВТБ в Свердловской области Алина Буслова про первый взнос по ипотеке; портрет покупателя; спрос на вторичку.