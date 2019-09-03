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Что съесть, чтобы похудеть?

Запись эфира от 04 сентября 2019г.

    Все ли продукты содержат ГМО и антибиотики? Диета: вред и польза? Веганство для детей и взрослых — в чем разница? Когда и как правильно есть?
    Нужно ли пить витамины, или всё необходимое поступает в организм с пищей?
    Мы каждый день пытаемся найти ответы на эти вопросы. Но кто как ни диетолог честно и профессионально даст на них ответы? В прямом эфире ЕТВ всё о здоровье и питании расскажет врач-диетолог «УГМК-Здоровье» Оксана Выдря.
    Ведущие:
    Ольга Новгородова
    Гости:
    Оксана Выдря
    Теги:
    еда, Пищеблок, ЗОЖ, здоровье, безопасность, полезняк, питание, УГМК здоровье, УГМК медицина, Оксана Выдря

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