Есть ли лекарство от аллергии?

Почему аллергиков становится больше , и есть ли универсальное лекарство от этого недуга? Какие виды аллергии можно лечить дома , а какие — только у врача? Какой продукт самый неаллергенный? Что такое аллергопаспорт и кому он нужен в первую очередь? Поговорим об этом с аллергологом-иммунологом , руководителем аллергоцентра « УГМК-Здоровье» Сергеем Викторовичем Шувариным.