Есть ли лекарство от аллергии?
Запись эфира от 14 августа 2019г.
Почему аллергиков становится больше, и есть ли универсальное лекарство от этого недуга? Какие виды аллергии можно лечить дома, а какие — только у врача? Какой продукт самый неаллергенный? Что такое аллергопаспорт и кому он нужен в первую очередь? Поговорим об этом с аллергологом-иммунологом, руководителем аллергоцентра «УГМК-Здоровье» Сергеем Викторовичем Шувариным.
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