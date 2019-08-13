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Есть ли лекарство от аллергии?

Запись эфира от 14 августа 2019г.

    Почему аллергиков становится больше, и есть ли универсальное лекарство от этого недуга? Какие виды аллергии можно лечить дома, а какие — только у врача? Какой продукт самый неаллергенный? Что такое аллергопаспорт и кому он нужен в первую очередь? Поговорим об этом с аллергологом-иммунологом, руководителем аллергоцентра «УГМК-Здоровье» Сергеем Викторовичем Шувариным.
    Ведущие:
    Ольга Новгородова
    Гости:
    Сергей Шуварин
    Теги:
    Болезни цивилизации, иммунитет, клиника, дерматит, лечение, аллергия, УГМК медицина, УГМК здоровье, Сергей Шуварин

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