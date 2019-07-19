Гепатит С. Есть ли лечение?
Запись эфира от 19 июля 2019г.
Что такое гепатит? Как им можно заразиться? Есть ли лечение от гепатита?
Где в Екатеринбурге можнопройти диагностику?
Говорим с главным гастроэнтерологом Свердловской области — Еленой Бессоновой.
Фото: pixabay
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