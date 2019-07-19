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Гепатит С. Есть ли лечение?

Запись эфира от 19 июля 2019г.

    Что такое гепатит? Как им можно заразиться? Есть ли лечение от гепатита?
    Где в Екатеринбурге можнопройти диагностику?
    Говорим с главным гастроэнтерологом Свердловской области — Еленой Бессоновой.
    Фото: pixabay
    Ведущие:
    Маргарита Гордеева
    Гости:
    Теги:
    гепатит, смерть, болезнь, лечение, приговор

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