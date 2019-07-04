Главная «ЕТВ»ПрограммыЗдоровье онлайн

Нарушение сна и депрессия — лечение гипнозом.

Запись эфира от 05 июля 2019г.

    Нарушение сна перестало быть возрастной проблемой. В словаре молодых и активных вдруг стало появляться слово бессонница.
    Как влияет на сон информационный шум, гаджеты, климат и токсичные отношения?
    К чему могут привести нарушения сна?
    Говорим с клиническим психологом Игорем Белоусовым.
    фото pixabay
    Ведущие:
    Маргарита Гордеева
    Гости:
    Игорь Белоусов
    Теги:
    лечение, здоровье, нарушения, терапия, гипноз, сон, Игорь Белоусов

    Новое и интересное

    Держите грудь!
    Полезняк
    Держите грудь!
    Как через бюстгальтер постичь женскую душу.
    Иван Бакаидов. Я говорю с помощью компьютера и выгляжу как пророк!
    26 июля в 19:30
    С Иван Бакаидов
    Биометрические данные: хранить при себе или сдать в банк?
    29 июля в 19:00
    С Александр Давыдов
    Половой беспредел. Свердловская область на грани эпидемии сифилиса
    Общество
    Половой беспредел. Свердловская область на грани эпидемии сифилиса
    Болезнь, которая старше чумы, сегодня рискует захватить Средний Урал: врачи кожвендиспансера не зря переживают, ведь регион скатывается к показателям 2012 года. Грешат и старики, и дети. А главная проблема кроется в промискуитете.
    «По квитанциям за услуги ЖКХ платит жена»
    «По квитанциям за услуги ЖКХ платит жена»
    Министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов — о жизни и работе.