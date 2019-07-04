Нарушение сна перестало быть возрастной проблемой. В словаре молодых и активных вдруг стало появляться слово бессонница.

Как влияет на сон информационный шум , гаджеты , климат и токсичные отношения?



К чему могут привести нарушения сна?



Говорим с клиническим психологом Игорем Белоусовым.

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