Зима без алкоголизма. Отходим от праздников

Как вывести себя из состояния « запоя» после новогодних праздников? Можно ли научится пить в меру , уметь вовремя остановиться , и не пропадать в « синей яме» днями и неделями?



Консультацию ведет Евгений Идолов- главный врач клиники лечения зависимостей , врач психотерапевт , нарколог.