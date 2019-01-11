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Зима без алкоголизма. Отходим от праздников

Запись эфира от 22 января 2019г.

    Как вывести себя из состояния «запоя» после новогодних праздников? Можно ли научится пить в меру, уметь вовремя остановиться, и не пропадать в «синей яме» днями и неделями?

    Консультацию ведет Евгений Идолов- главный врач клиники лечения зависимостей, врач психотерапевт, нарколог.
    Ведущие:
    Маргарита Гордеева
    Гости:
    Евгений Идолов
    Теги:
    нарколог, врачи, болезнь, самогонный аппарат, коньяк, водка, вино, зависимость, пьяные, лечение, алкоголь, здоровье, Евгений Идолов

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