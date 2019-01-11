Зима без алкоголизма. Отходим от праздников
Запись эфира от 22 января 2019г.
Как вывести себя из состояния «запоя» после новогодних праздников? Можно ли научится пить в меру, уметь вовремя остановиться, и не пропадать в «синей яме» днями и неделями?
Консультацию ведет Евгений Идолов- главный врач клиники лечения зависимостей, врач психотерапевт, нарколог.
Консультацию ведет Евгений Идолов- главный врач клиники лечения зависимостей, врач психотерапевт, нарколог.
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