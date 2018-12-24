Переедание и пьянство в новогодний период

Новый год , алкоголь , еда и…гипноз. Именно он поможет тем , кто не может сказать себе стоп. Хватит есть в таких количествах! Хватит алкоголизироваться до беспамятства. Если чувствуете , что праздники не в радость — послушайте консультацию клинического психолога Игоря Белоусова