Переедание и пьянство в новогодний период
Запись эфира от 27 декабря 2018г.
Новый год, алкоголь, еда и…гипноз. Именно он поможет тем, кто не может сказать себе стоп. Хватит есть в таких количествах! Хватит алкоголизироваться до беспамятства. Если чувствуете, что праздники не в радость — послушайте консультацию клинического психолога Игоря Белоусова
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