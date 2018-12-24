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Переедание и пьянство в новогодний период

Запись эфира от 27 декабря 2018г.

    Новый год, алкоголь, еда и…гипноз. Именно он поможет тем, кто не может сказать себе стоп. Хватит есть в таких количествах! Хватит алкоголизироваться до беспамятства. Если чувствуете, что праздники не в радость — послушайте консультацию клинического психолога Игоря Белоусова
    Ведущие:
    Маргарита Гордеева
    Гости:
    Игорь Белоусов
    Теги:
    гипноз, еда, алкоголь, Новый год, отравление, Игорь Белоусов

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