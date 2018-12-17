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Здоровье: перезагрузка. Отрегулировать работу всех систем организма

Запись эфира от 17 января 2019г.

    Избавьте свой организм от токсинов. Боритесь не с симптомами, а с причиной болезни. Восстановите рабочие функции клетки. О том, какими бывают пептиды, из чего они состоят, как могут продлить жизнь и справится с болезнями
    Ведущие:
    Маргарита Гордеева
    Гости:
    Теги:
    медицина, здоровье

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