МРТ в новогодние каникулы
Запись эфира от 25 декабря 2018г.
Новогодние каникулы — идеальное время, когда стоит задуматься о здоровье. Многие боятся делать МРТ, вдруг «найдут что-то страшное». Наш постоянный эксперт, специалист лучевой диагностики Максим Зырянов рассказывает о том, почему вовремя проверить здоровье необходимо, тем более в начале года.
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