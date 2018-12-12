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МРТ в новогодние каникулы

Запись эфира от 25 декабря 2018г.

    Новогодние каникулы — идеальное время, когда стоит задуматься о здоровье. Многие боятся делать МРТ, вдруг «найдут что-то страшное». Наш постоянный эксперт, специалист лучевой диагностики Максим Зырянов рассказывает о том, почему вовремя проверить здоровье необходимо, тем более в начале года.
    Ведущие:
    Маргарита Гордеева
    Гости:
    Максим Зырянов
    Теги:
    здоровье, больница, медицина, Максим Зырянов

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