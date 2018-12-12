МРТ в новогодние каникулы

Новогодние каникулы — идеальное время , когда стоит задуматься о здоровье. Многие боятся делать МРТ , вдруг « найдут что-то страшное». Наш постоянный эксперт , специалист лучевой диагностики Максим Зырянов рассказывает о том , почему вовремя проверить здоровье необходимо , тем более в начале года.