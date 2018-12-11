МРТ — современный метод лучевой диагностики
Запись эфира от 15 января 2019г.
Что такое МРТ и в каких случаях стоит прибегнуть к исследованиям этого сложного аппарата? Можно ли испытать приступ клаустрофобии во время процедуры? Кому можно, а кому строго запрещена магнитно-резонансная томография — рассказывает Максим Зырянов, врач — рентгенолог
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