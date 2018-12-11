Что такое МРТ и в каких случаях стоит прибегнуть к исследованиям этого сложного аппарата? Можно ли испытать приступ клаустрофобии во время процедуры? Кому можно , а кому строго запрещена магнитно-резонансная томография — рассказывает Максим Зырянов , врач — рентгенолог