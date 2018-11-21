Застолье, как защититься от переедания?

Селедка под шубой , салат оливье , крабовые палочки с кукурузой , холодец — и это только легкие закуски. Далее тяжелая артиллерия: горячее. Круговорот еды в новый год — как его пережить , не набрав килограммы? Советы дает Евгений Идолов — психотерапевт , главный врач клиники коррекции веса и лечения зависимостей