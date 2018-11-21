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Застолье, как защититься от переедания?

Запись эфира от 25 декабря 2018г.

    Селедка под шубой, салат оливье, крабовые палочки с кукурузой, холодец — и это только легкие закуски. Далее тяжелая артиллерия: горячее. Круговорот еды в новый год — как его пережить, не набрав килограммы? Советы дает Евгений Идолов — психотерапевт, главный врач клиники коррекции веса и лечения зависимостей
    Ведущие:
    Маргарита Гордеева
    Гости:
    Евгений Идолов
    Теги:
    питание, еда, Новый год, диета, психолог, Евгений Идолов

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