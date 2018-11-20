Разумная трезвость: как пережить новый год на работе и дома?

Близится время корпоративов , и ведь это только начало , перед большим « заплывом» в каникулы. Все любят шутить по этому поводу , но так ли это смешно? Как не уйти в запой? Советы дает Евгений Идолов — врач-психотерапевт , нарколог , главный врач клиники лечения зависимостей и неврозов.