Разумная трезвость: как пережить новый год на работе и дома?
Запись эфира от 04 декабря 2018г.
Близится время корпоративов, и ведь это только начало, перед большим «заплывом» в каникулы. Все любят шутить по этому поводу, но так ли это смешно? Как не уйти в запой? Советы дает Евгений Идолов — врач-психотерапевт, нарколог, главный врач клиники лечения зависимостей и неврозов.
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