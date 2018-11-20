Главная «ЕТВ»ПрограммыЗдоровье онлайн

Разумная трезвость: как пережить новый год на работе и дома?

Запись эфира от 04 декабря 2018г.

    Близится время корпоративов, и ведь это только начало, перед большим «заплывом» в каникулы. Все любят шутить по этому поводу, но так ли это смешно? Как не уйти в запой? Советы дает Евгений Идолов — врач-психотерапевт, нарколог, главный врач клиники лечения зависимостей и неврозов.
    Ведущие:
    Маргарита Гордеева
    Гости:
    Евгений Идолов
    Теги:
    медицина, врачи, алкоголь, Евгений Идолов

    Новое и интересное

    «Идеальное» тело
    Городские истории
    «Идеальное» тело
    Рассказ девушки, которая пережила два приступа анорексии и выжила.
    Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
    25 января в 14:00
    С Дмитрий Лошагин, Алексей Федяров
    Главные новости Екатеринбурга
    Главные новости Екатеринбурга 24.01.2019
    Главные новости Екатеринбурга 24.01.2019
    От Ирины Шутько
    Спасатели. В плену своего лица
    Спасатели. В плену своего лица
    История мамы 4-летнего Марка, которая обязательно будет счастливой. И человека, подарившего им будущее.