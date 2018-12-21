Технопарк на детской ж/д. Почта Деда Мороза
Запись эфира от 21 декабря 2018г.
На Свердловской детской железной дороге открылся технопарк «Кванториум». Инновационный центр будущих инженеров стал символом приемственности традиций. Так же на детской ж/д действует почта Деда Мороза
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