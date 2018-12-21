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Технопарк на детской ж/д. Почта Деда Мороза

Запись эфира от 21 декабря 2018г.

    На Свердловской детской железной дороге открылся технопарк «Кванториум». Инновационный центр будущих инженеров стал символом приемственности традиций. Так же на детской ж/д действует почта Деда Мороза
    Ведущие:
    Мария Новикова
    Александр Пугачев
    Гости:
    Теги:
    РЖД, Детская железная дорога, дети, технопарк, технологии

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