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Литературные чтения/ премия Татищева и де Геннина

Запись эфира от 07 декабря 2018г.

    СвЖД удостоена премии Татищева и де Геннина за создание общественного культурно-исторического рекреационного пространства в границах улиц Челюскинцев и Печерской. Новый дом отдыха локомотивных бригад. Проект «Пассажир в партере» — литературные чтения на вокзале
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    Теги:
    локомотив, Вокзал , поэзия, Татищева, стихи, ЖД

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