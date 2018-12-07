Литературные чтения/ премия Татищева и де Геннина

СвЖД удостоена премии Татищева и де Геннина за создание общественного культурно-исторического рекреационного пространства в границах улиц Челюскинцев и Печерской. Новый дом отдыха локомотивных бригад. Проект « Пассажир в партере» — литературные чтения на вокзале