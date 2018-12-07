Литературные чтения/ премия Татищева и де Геннина
Запись эфира от 07 декабря 2018г.
СвЖД удостоена премии Татищева и де Геннина за создание общественного культурно-исторического рекреационного пространства в границах улиц Челюскинцев и Печерской. Новый дом отдыха локомотивных бригад. Проект «Пассажир в партере» — литературные чтения на вокзале
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