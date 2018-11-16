Свердловская железная дорога запустила в Перми инновационные электропоезда «Ласточка» на маршрутах Пермь — Кунгур и Пермь — Верещагино. Среди первых пассажиров поезда были губернатор Пермского края и начальник СвЖД. Жители и руководство края по достоинству оценили новый уровень комфорта и скорость. Есть уже планы по увеличению количества «Ласточек» в расписании.





В 72 средней школе Перми по предложению железнодорожного университета появился специализированный класс. Здесь ребятам предложили в дополнение к основной образовательной программе дополнительные уроки по точным наукам. А также несколько занятий введения в профессию. Всё это родилось по инициативе Пермского института железнодорожного транспорта — одного из старейших учебных заведений в Перми.





На екатеринбургском вокзале появилась новая игровая площадка для маленьких пассажиров. Она находится в зале ожидания для пассажиров с детьми. Здесь ребята смогут интересно и комфортно провести время в ожидании поезда. До конца текущего года детскими игровыми площадками будут оборудованы в общей сложности 46 вокзальных комплексов ОАО «РЖД» в столицах субъектов РФ с высоким пассажиропотоком. Таким вокзалам будет присвоен лейбл «Kids Friendly» («Рады детям»).





Для удовлетворения повышенного спроса на перевозки в период зимних школьных каникул и новогодних праздников на СвЖД назначаются дополнительные поезда из Екатеринбурга по наиболее востребованным у пассажиров маршрутам в Казань, Санкт-Петербург, Адлер и другие города.