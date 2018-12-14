Сегодня в выпуске.

+ Беспрецедентное падение уровня жизни мэра и депутатов. Как градоначальник и дума лишились повышенных доходов буквально за несколько часов.

+ Государство никому не должно увольнять чиновников , которые допускают возмутительные выражения. Очередной поворот в скандале с Ольгой Глацких.

+ Взять и разнести зимний городок — как городские власти хотят сделать новогодний праздник менее кучным. И что там всю неделю творилось с ёлкой?

+ Небольшая викторина: как хорошо горожане знают основной закон , и не путают ли отечественную конституцию с американской и украинской.

+ Аксенова



















