Зарплата мэра/Глацких — финал/ёлка/конституция/Аксенова
Запись эфира от 15 декабря 2018г.
Сегодня в выпуске.
+ Беспрецедентное падение уровня жизни мэра и депутатов. Как градоначальник и дума лишились повышенных доходов буквально за несколько часов.
+ Государство никому не должно увольнять чиновников, которые допускают возмутительные выражения. Очередной поворот в скандале с Ольгой Глацких.
+ Взять и разнести зимний городок — как городские власти хотят сделать новогодний праздник менее кучным. И что там всю неделю творилось с ёлкой?
+ Небольшая викторина: как хорошо горожане знают основной закон, и не путают ли отечественную конституцию с американской и украинской.
+ Аксенова
+ Беспрецедентное падение уровня жизни мэра и депутатов. Как градоначальник и дума лишились повышенных доходов буквально за несколько часов.
+ Государство никому не должно увольнять чиновников, которые допускают возмутительные выражения. Очередной поворот в скандале с Ольгой Глацких.
+ Взять и разнести зимний городок — как городские власти хотят сделать новогодний праздник менее кучным. И что там всю неделю творилось с ёлкой?
+ Небольшая викторина: как хорошо горожане знают основной закон, и не путают ли отечественную конституцию с американской и украинской.
+ Аксенова
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