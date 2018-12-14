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Зарплата мэра/Глацких — финал/ёлка/конституция/Аксенова

Запись эфира от 15 декабря 2018г.

    Сегодня в выпуске.
    + Беспрецедентное падение уровня жизни мэра и депутатов. Как градоначальник и дума лишились повышенных доходов буквально за несколько часов.
    + Государство никому не должно увольнять чиновников, которые допускают возмутительные выражения. Очередной поворот в скандале с Ольгой Глацких.
    + Взять и разнести зимний городок — как городские власти хотят сделать новогодний праздник менее кучным. И что там всю неделю творилось с ёлкой?
    + Небольшая викторина: как хорошо горожане знают основной закон, и не путают ли отечественную конституцию с американской и украинской.
    + Аксенова









    Ведущие:
    Владислав Горин
    Гости:
    Илья Марков
    Александр Высокинский
    Ольга Глацких
    Александра Аксенова
    Теги:
    Илья Марков, Александр Высокинский, Ольга Глацких, Александра Аксенова

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