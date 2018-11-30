Летающие лыжники/ЭКСПО/разболтались/запрещенка/урбанист Варламов
Запись эфира от 01 декабря 2018г.
— Жизнь после ЭКСПО: что теперь ждет Екатеринбург: от метро до реновации хрущевок.
— Летающие лыжники мира навострились в сторону Урала. Почему зимнее первенство можно сравнить с летним чемпионатом мира по футболу?
— Бестолочь тут, бестолочь там. Екатеринбургские политики совсем разболтались. Город сотряс смех из-за очередного словесного фиаско.
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