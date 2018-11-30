Летающие лыжники/ЭКСПО/разболтались/запрещенка/урбанист Варламов

— Жизнь после ЭКСПО: что теперь ждет Екатеринбург: от метро до реновации хрущевок.

— Летающие лыжники мира навострились в сторону Урала. Почему зимнее первенство можно сравнить с летним чемпионатом мира по футболу?

— Бестолочь тут, бестолочь там. Екатеринбургские политики совсем разболтались. Город сотряс смех из-за очередного словесного фиаско.