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Летающие лыжники/ЭКСПО/разболтались/запрещенка/урбанист Варламов

Запись эфира от 01 декабря 2018г.

    — Жизнь после ЭКСПО: что теперь ждет Екатеринбург: от метро до реновации хрущевок.

    — Летающие лыжники мира навострились в сторону Урала. Почему зимнее первенство можно сравнить с летним чемпионатом мира по футболу?

    — Бестолочь тут, бестолочь там. Екатеринбургские политики совсем разболтались. Город сотряс смех из-за очередного словесного фиаско.

    Ведущие:
    Владислав Горин
    Гости:
    Александр Высокинский
    Сергей Набоких
    Илья Варламов
    Теги:
    Александр Высокинский, Сергей Набоких, Илья Варламов

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