Автобойня / Пыль / Неделя до ЭКСПО / Башня / Шаурма

Быстрый и страшный. Город потрясла ужасная автоавария — японский паркетник задавил несколько человек, среди пострадавших — двухлетний мальчик.

Пыль на небе, пыль на земле. Всему виной машины? Или коммунальщики тоже не без греха.

Ровно через неделю в Париже решат, будет ли на Урале всемирная выставка ЭКСПО. Мэр Высокинский — о шансах.

Самый странный дом в истории города. Как водонапорная башня на Плотинке побывала жильём, промобъектом, а теперь превратилась в музей с кафе.

Шаверма, не исчезай. Через три года городская администрация хочет закрыть все киоски, включая те, что торгуют едой. Аксёнова против.





