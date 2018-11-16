Автобойня / Пыль / Неделя до ЭКСПО / Башня / Шаурма
Запись эфира от 17 ноября 2018г.
Быстрый и страшный. Город потрясла ужасная автоавария — японский паркетник задавил несколько человек, среди пострадавших — двухлетний мальчик.
Пыль на небе, пыль на земле. Всему виной машины? Или коммунальщики тоже не без греха.
Ровно через неделю в Париже решат, будет ли на Урале всемирная выставка ЭКСПО. Мэр Высокинский — о шансах.
Самый странный дом в истории города. Как водонапорная башня на Плотинке побывала жильём, промобъектом, а теперь превратилась в музей с кафе.
Шаверма, не исчезай. Через три года городская
администрация хочет закрыть все киоски, включая те, что торгуют едой. Аксёнова
против.
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В Екатеринбурге завершаются собеседования кандидатов на пост главы города. Что дальше?
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