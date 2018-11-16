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Автобойня / Пыль / Неделя до ЭКСПО / Башня / Шаурма

Запись эфира от 17 ноября 2018г.

    Быстрый и страшный. Город потрясла ужасная автоавария — японский паркетник задавил несколько человек, среди пострадавших — двухлетний мальчик.

    Пыль на небе, пыль на земле. Всему виной машины? Или коммунальщики тоже не без греха.

    Ровно через неделю в Париже решат, будет ли на Урале всемирная выставка ЭКСПО. Мэр Высокинский — о шансах.

    Самый странный дом в истории города. Как водонапорная башня на Плотинке побывала жильём, промобъектом, а теперь превратилась в музей с кафе.

    Шаверма, не исчезай. Через три года городская администрация хочет закрыть все киоски, включая те, что торгуют едой. Аксёнова против.


    Ведущие:
    Владислав Горин
    Гости:
    Александр Высокинский
    Евгений Куйвашев
    Юрий Шумков
    Теги:
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